BM Raporu: Afrika Boynuzu Yıkıcı Sonuçları Olan Daha Önce Görülmemiş Bir Kuraklıkla Karşı Karşıya

ADDİS ABABA, 30 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Afrika Boynuzu'nun yıkıcı sonuçları olan benzeri görülmemiş bir kuraklık acil durumuyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

ADDİS ABABA, 30 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Afrika Boynuzu'nun yıkıcı sonuçları olan benzeri görülmemiş bir kuraklık acil durumuyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

UNOCHA, Afrika Boynuzu'nda kuraklığa ilişkin son durum güncellemesinde, etkilenen ülkelerde bozulan hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceğini bildirdi.

UNOCHA'nın açıklamasında "Afrika Boynuzu'ndaki topluluklar, yağışların yetersiz kaldığı peş peşe beşinci yağmur sezonunun ortasında bulunuyor (Ekim-Aralık 2022 dönemi yağmurları kötü başlarken tahminler yağmurların yetersiz kalacağını gösteriyor) ve Mart-Mayıs 2023 döneminde altıncı bir kötü sezonla karşılaşabilir" ifadeleri yer aldı.

Yağışlar Ekim-Aralık 2020, Mart-Mayıs 2021, Ekim-Aralık 2021 ve Mart-Mayıs 2022 dönemlerinin tümünde, ortalamanın altında kalırken Somali, güney ve güneydoğu Etiyopya ile kuzey ve doğu Kenya'nın büyük bir bölümünü yakın tarihin en uzun süreli kuraklığı ile karşı karşıya bıraktı. UNOCHA'ya göre Mart-Mayıs 2022 yağmur mevsimi son 70 yılda kaydedilen en kurak sezon oldu.

2020-2022 kuraklığının 2010-2011 ve 2016-2017'deki korkunç kuraklıkları hem süre hem de şiddet açısından geride bıraktığı belirtilen güncellemede önümüzdeki aylarda yıkıcı sonuçlarla derinleşmeye devam edeceği öngörüsü yer aldı.

UNOCHA ayrıca devam eden kuraklık durumunun etkilenen toplulukları tahrip ettiği ve ihtiyaçların hızla arttığı konusunda uyardı.

UNOCHA'nın verilerine göre, Afrika Boynuzu genelinde, 2022'nin son aylarında Etiyopya'da 24,1 milyon, Somali'de 7,8 milyon ve Kenya'da 4,5 milyon olmak üzere en az 36,4 milyon insan yakın tarihin en uzun süreli ve şiddetli kuraklığından etkilenecek.