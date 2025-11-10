Haberler

BM Raporu: 2024'te Doğal Afetler 45 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü, 2024 yılında doğal afetlerin 45 milyon kişiyi göç etmek zorunda bıraktığını ve 240 milyar dolardan fazla ekonomik kayıba yol açtığını açıkladı. COP30'da sunulan raporda, afetlerden etkilenen toplulukların korunması için etkili stratejilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), doğal afetlerin sadece 2024'te 45 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve 240 milyar doların üzerinde kayba yol açtığını belirtti.

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) başladı.

IOM, COP30 kapsamında yayımladığı raporda, sel, kuraklık ve felaketlerin günlük gerçekleriyle yaşayan milyonlarca kişiye dikkat çekilmesi çağrısında bulundu.

Raporda, "İnsanlar, evleri ve geçim kaynakları tehdit altında olduğunda güvende kalma, iyileşme ve gelecek için plan yapma şansını hak ediyor. Doğal afetler sadece 2024'te 45 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve 240 milyar dolarının üzerinde kayba yol açtı. Bu rakamların arkasında, evleri sellerde yıkılan çiftçiler ve okulları artık ayakta olmayan çocuklar var." ifadeleri yer aldı.

IOM'un, afetlerden etkilenen toplulukların toparlanmasına, yeniden inşasına ve bir sonraki fırtınaya hazırlanmasına yardımcı olmak için hükümetleri ve yerel ortakları desteklediğine işaret edildi.

"IOM yalnızca 2024'te 875 binden fazla insanın afetlerden kurtulmasına yardımcı oldu"

Raporda, COP30'da beklenen temel sonuçlar arasında, iklim kaynaklı yerinden edilmeyi azaltmada hayati önem taşıyan erken uyarı sistemleri, daha güçlü geçim kaynakları ve güvenli konutlar aracılığıyla toplulukları korumak için net hedefler belirleyecek olan Küresel Uyum Hedefi'nin benimsenmesinin yer aldığı kaydedildi.

Bu hedeflerin, IOM'nin çalışmalarıyla örtüştüğü vurgulanan raporda, "IOM yalnızca 2024'te 875 binden fazla insanın afetlerden kurtulmasına yardımcı oldu. IOM ayrıca afetlerden, iklim şoklarından ve çevresel bozulmadan etkilenen 100 binden fazla topluluğa destek vererek gelecekteki zorluklara hazırlanmalarını destekledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.