BM Raportöründen Yunan Bakan'a Tepki: STK'lara Denetim Olmamalı

? Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris'in sivil toplum kuruluşlarına ilişkin yaptığı açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Lawlor, "Mültecilerin haklarının savunmalarına bir misilleme olarak çok sayıdaki sivil toplum kuruluşuna denetleme yapılacağına dair Yunanistan Göç (ve İltica) Bakanı (Thanos Plevris) tarafından yapılmış açıklamalara ilişkin rahatsız edici haberler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Lawlor, bakanlığın, insan hakları koruyucularını kısıtlamalar ve keyfi müdahaleler ile hedef almak yerine desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Yunan basınında yer alan yorumlara göre, Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının üç ay askıya alınması ve müracaatları reddedilenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin kararlara tepki gösteren 100'ün üzerinde STK bulunması Plevris'i rahatsız etti.

Plevris, katıldığı bir televizyon programında, iltica başvurusu askıya alınmış kişilerin hakkı için yargıya başvuruda bulunan sığınmacılara destek olan STK'ların kayıtlarının incelenmesini istediğini belirtmişti. Plevris, "Göç ve İltica Bakanlığına kayıtlı, ama bakanlığa karşı gelen STK'lar olması beni şaşırtıyor ve tabii ki idari bir denetim olacaktır." demişti.