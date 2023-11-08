BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon...
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BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur.
BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur."
Kaynak: AA / Güncel