BM Raportörü'nden İsrail'e Sert Eleştiri: 'Zulüm' ve 'İnsani Kamuflaj'

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki nüfusu aylarca aç bırakmasına ve yardım almak isteyenlere ateş açmasına tepki göstererek, "Bir nüfusu aylarca aç bırakmak ve ardından yiyecek için çığlık attıklarında onlara ateş etmek tam bir zulüm." dedi.

Albanese, yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in kontrolüne devam etmek için "çözümü teşvik ediyormuş" gibi davrandığı "insani bir kamuflaja" tanık olunduğuna işaret ederek, "Bu Gazze'deki vahşeti maskelemeye, yerinden edilenlerin ve bombalananların aynı şeyleri yaşamaya devam etmesini, Filistinlileri diri diri yakmayı amaçlayan bir stratejidir." diye konuştu.

İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına (GHF) ilişkin endişelerini dile getiren Albanese, Gazze'deki bu yeni askeri insani yardım dağıtım sisteminin Filistinlilerin hayatını riske attığını belirterek, şunları söyledi:

"Saatler içerisinde, Gazze'de bu mekanizmanın nasıl işlediğini ve İsrail ordusunun silahsız Filistinli sivillere nasıl ateş açtığını gösteren korkunç görüntüler ve videolar ortaya çıktı. İsrail'in eylemlerinin bir sınırı yok gibi görünüyor."

Albanese, İsrail'in insani yardım girişlerine izin vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Bir nüfusu aylarca aç bırakmak ve ardından yiyecek için çığlık attıklarında onlara ateş etmek tam bir zulüm. İsrail'in bebek ve sivil ölümlerinde kendini haklı çıkartmaya çalıştığı şu günlerde yaptırımların tam zamanı. Hayat kurtarmak için zaman daralıyor." ifadesini kullandı.

Tüm devletlere İsrail'e tam silah ambargosu ve ticaretin askıya alınması çağrısını yinelediğini aktaran Albanese, devletlerin artık oturup seyretmeyi bırakmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Albanese, İsrail'in hesap vermemesinin ertelenebilir olmadığına işaret ederek, "BM ve devletler, acilen İsrail'in durduramayacağı bağımsız bir koruma mekanizması kurmalıdır. Tüm dünya olanları izliyor ve tarih bunu hatırlayacak." açıklamasını yaptı.