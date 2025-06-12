BM Raportörü Lynk: İsrail'e Bedel Ödetilmedikçe Durum Değişmeyecek

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, hukuksuz işgali ve Gazze'deki soykırımı sürdürdüğü için İsrail'e ciddi bir bedel ödetilmediği sürece durumun değişmeyeceği uyarısında bulundu.

Eski Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Lynk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine saldırısını, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik ABD yaptırımlarını ve Gazze'deki durumu yorumladı.

Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisine İsrail'in müdahalesini uluslararası deniz hukukunun ihlali olarak nitelendiren Lynk, Batılı liderleri İsrail'e karşı güçlü yaptırımlar uygulamadıkça soykırımın süreceği konusunda uyardı.

"Uluslararası deniz hukuku ihlali"

Lynk, Madleen gemisinin uluslararası toplumun bu denli dikkatini çekmesinin hem gemideki kişiler hem de Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme ulaştırma misyonu nedeniyle olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye neyin ve kimin gireceğini belirleme yetkisinin yalnızca kendisindeymişçesine hareket ettiğini kaydeden Lynk, "Anladığım kadarıyla gemi uluslararası sularda durduruldu, bu uluslararası deniz hukukunun ihlalidir." dedi.

Lynk, geminin İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ve Batılı devletlerde ciddi bir farkındalık uyandırdığını vurgulayarak, "Burada Gazze'ye yalnızca insani yardım getirmeye çalışırken hayatlarını riske atan 12 gönüllü vardı. Küresel Kuzey liderlerinden ise konuşma görüyoruz ama pek eylem görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki aktivistlerin durumuna ilişkin Lynk, geçmiş deneyimlerine dayanarak İsrail'in aktivistleri kısa süre sonra serbest bırakacağını öngördüğünü söyledi.

Lynk, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin tutumunun kestirilmesinin zor olduğunu dile getirerek, "Ancak onları ne kadar uzun tutarlarsa, bu uluslararası medyada gündem olmaya devam edecek ve muhtemelen İsrail'e daha odaklanılmasına neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin UCM yaptırımları uluslararası hukuka saldırı"

Lynk, ABD'nin UCM yargıçları ve savcılarına yaptırım uygulamasını 80 yıl önceki Nürnberg mahkemeleriyle ortaya çıkan cezasızlığın ortadan kaldırılması amacından uzaklaşmak olarak nitelendirerek, "İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından modern uluslararası siyasi ve hukuki sistemi kurmada öncü rol oynayan ABD'nin, mahkemenin, Afganistan'daki potansiyel Amerikan savaş suçları ve Filistin'deki potansiyel İsrail savaş suçları soruşturmaları nedeniyle dünyanın ilk daimi Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka büyük saygısızlıktır. Uluslararası hukuk kuralı, insanlık olarak paylaştığımız en büyük ortak iyiliklerden biri. Buna saldırmak, hukukun, tarihin ve adaletin yanlış tarafında olduğunuzu gösterir." diye konuştu.

"İngiltere iki taraflı konuşuyor"

İngiltere'nin iki aşırı sağcı İsrailli bakana yaptırım uyguladığını ancak bunun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmayacağını belirten Lynk, şunları kaydetti:

"Bu, pek çok uzmanın soykırım dediği Gazze'deki durumu durdurmayacak. Bu tür insanlık suçlarına en fazla dikkati sıradan vicdan sahibi vatandaşların eylemleri çekiyor. İngiltere hükümeti çelişkili davranıyor. İngiltere, Kanada ve Fransa ile birlikte İsrail'e karşı bir ortak açıklamaya imza attı ve iki aşırı milliyetçi İsrailli bakana yaptırım uyguladı. Bu çok az ve çok geç. Gazze'deki savaş ve hukuksuz işgal yalnızca iki aşırı sağcı bakanın sonucu değil, tüm İsrail siyasi hükümetinin eseridir."

-"İsrail'e ciddi bedel ödetilmeli"

Lynk, hukuksuz işgali ve Gazze'deki soykırımı durdurması için İsrail'e ciddi bir bedel ödetilmediği sürece durumun değişmeyeceğini vurgulayarak, "İsrail, (Gazze'de) yaptığına devam etmek için Küresel Kuzey'in iznine sahip olduğu anlamını çıkarıyor." dedi.

55 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yüz binlercesinin açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olduğu mevcut duruma rağmen Küresel Kuzey liderlerinin anlamlı adım atmadığını vurgulayan Lynk, "Tüm bunlar Küresel Kuzey liderlerinin kulaklarına yüksek sesle söylendiği halde kumda pembe çizgiler çizmekten öteye geçemedilerse, şimdi bu liderlerden birden bire (İsrail'e) kırmızı çizgi çizmelerini beklemek zor." şeklinde konuştu.

Lynk, ABD'nin İsrail'e ihraç edilen silahların yüzde 70'ini sağlamaya devam ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes taleplerini veto ettiğini hatırlatarak, "İsrail'e yönelik esaslı yaptırımlar uygulanmadıkça, BM kararlarına meydan okumanın ve uluslararası hukuku hiçe saymanın önemli bir bedeli olduğunu anlayamayacaklar." uyarısında bulundu.