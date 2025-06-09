BM Raportörü: İsrail, Özgürlük Filosu'nu Kuşattı

BM Raportörü: İsrail, Özgürlük Filosu'nu Kuşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yelkenlinin İsrail tekneleri tarafından kuşatıldığını duyurdu. Albanese, filonun etrafında 5 İsrail gemisinin dolaştığını ve mürettebatın sakin kalmaları konusunda uyarıldığını belirtti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yelkenlinin İsrail tekneleri tarafından tarafından kuşatıldığını belirterek "Az önce İsrail'e ait sürat tekneleri filoya ulaştı, 5 gemi filonun etrafında dolaşıyor" açıklaması yaptı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşattı. Konuya ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese  şunları bildirdi:

"Filoyla çevrim içi olarak birlikteyim. Az önce İsrail'e ait sürat tekneleri filoya ulaştı, 5 gemi filonun etrafında dolaşıyor. Kaptan, ekibe sakin kalmalarını ve yerlerinden kalkmamalarını, pasaportlarını ve can yeleklerini hazır tutmalarını söylüyor. Yazarken İsrailli askerlerle konuştuklarını duyuyorum. İnsani yardım taşıdıklarını ve barışçıl amaçlarla geldiklerini söylüyorlar. Şimdilik sadece kuşatıldılar. Ben de onlarla birlikteyim, her şeyi kaydediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler
ABD'de 20 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı

ABD'de bir uçak kazası daha! Çok sayıda yaralı var
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.