BM raportörü: UNRWA tesislerinin yıkımı, İsrail'in BM sistemine yönelik saldırısının sembolü

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in BM'ye bağlı UNRWA tesislerine yönelik yıkımı, BM sistemine saldırının sembolü olarak nitelendirdi ve uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerinin yıkımı, İsrail'in BM sistemine yönelik saldırısının sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Albanese, İsrail'in UNRWA'nın tesislerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in, bu hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA yerleşkesine zorla girerek burada yıkım yaptığını hatırlatan Albanese, "UNRWA tesislerinin yıkımı, İsrail'in BM sistemine yönelik saldırısının sembolüdür." ifadesini kullandı.

Albanese, İsrail'in, BM sistemi ve Filistin halkına yönelik devam eden sistematik saldırılarından ciddi endişe duyduğunu belirtti.

UNRWA ve daha geniş anlamda Birleşmiş Milletlere yönelik benzeri görülmemiş saldırıların ardından atılacak adımları görüşmek üzere BM Genel Kurulunun özel bir oturum düzenlemesini talep eden Albanese, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin tamamen cezasız bir şekilde gerçekleştirdiği acımasız yıkım karşısında dehşete kapıldım. İsrail, BM'yi ve uluslararası hukuku dünyanın gözü önünde adım adım yıkıyor. UNRWA'ya saldırmak, dünyanın Filistin yaşamını sürdürme çabalarını buldozerle ezmekle eş değerdir. Bu yıkımlara eşlik eden İsrail yetkililerinin soykırımcı söylemleri hiçbir şüpheye yer bırakmıyor."

Albanese, bu saldırının, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının ciddi bir ihlali ve İsrail'in yasa dışı işgal ettiği Filistin topraklarında işlemeye devam ettiği, uzun listeye eklenen açık bir uluslararası suç olduğunu vurguladı.

"Bu eylemler, İsrail'in kendi isteğiyle durmayacak olan soykırım stratejisinin bir parçasıdır." ifadesini kullanan Albanese, hesap verebilirliğin sağlanması ve ülkelerin İsrail ile bağlarını koparmak gibi somut eylemlerde bulunması gerektiğini belirtti.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

