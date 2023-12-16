BM Raportörü: İsrail güçlerinin, Filistinlileri zararsız görünseler dahi ateş edilmeleri gereken tehdit varsaydıkları (beyaz bayraklı İsrailli...
BM Raportörü: İsrail güçlerinin, Filistinlileri zararsız görünseler dahi ateş edilmeleri gereken tehdit varsaydıkları (beyaz bayraklı İsrailli esirleri öldürmelerinden) anlaşılıyor.
BM Raportörü: İsrail güçlerinin, Filistinlileri zararsız görünseler dahi ateş edilmeleri gereken tehdit varsaydıkları (beyaz bayraklı İsrailli esirleri öldürmelerinden) anlaşılıyor