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BM Raportörü: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor

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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti. Albanese, İsralli 4 esirin serbest kalmasının kendisini rahatlattığını belirterek, bu durumun Filistinlilere yönelik saldırıların başka bir seviyesi olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti.

Albanese, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsralli 4 esirin serbest kalmasının kendisini rahatlattığını belirten Albanese, "Bu, aralarında çocukların da bulunduğu en az 200 Filistinlinin İsrail ve yabancı olduğu iddia edilen askerler tarafından bir yardım kamyonunda saklanırken haince öldürülmesi ve 400'den fazlasının yaralanması pahasına olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Albanese, bunun, Filistinlilere yönelik saldırıların "insani kamuflaj" adı altında yürütülmesinin "başka bir seviyesi" olduğunu belirtti.

BM Raportörü Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı, sakat bırakmayı, aç bırakmayı ve onlara travma yaşatmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını, işgal altındaki toprakların geri kalanında ve İsrail'de Filistinlilere yönelik şiddeti yoğunlaştırdığını vurguladı.

"8 ay önce ilk ateşkes ve esir değişimi ele alındığında İsrail tüm esirleri canlı serbest bırakabilirdi. İsrail, Gazze'yi ve Filistinlileri bir halk olarak yok etmeye devam etmek adına bunu reddetti." değerlendirmesinde bulunan Albanese, bunun, açıkça "soykırım niyetinin eyleme dönüştürülmesi" olduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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