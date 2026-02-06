Haberler

BM Raportörü Khan, "Almanya'da ifade özgürlüğünün daraldığı" konusunda uyarıda bulundu

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler raportörü Irene Khan, Almanya'da artan tehditler karşısında ifade özgürlüğünün daraldığını vurguladı. İçinde bulunulan durumun kritik olduğunu belirten Khan, hükümetin güvenlik odaklı yaklaşımlarının insan hakları standartlarıyla uyumsuz olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) fikir ve ifade özgürlüğü konularındaki raportörü Irene Khan, Almanya'da, artan tehditler karşısında ifade özgürlüğü alanının daraldığı konusunda uyarıda bulundu.

Khan, Almanya ziyareti sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Almanya'nın ifade özgürlüğü açısından kritik bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Khan, "Artan tehditler karşısında ifade özgürlüğü alanı daraldı. Almanya'da çeşitli görüşlerin tartışılabileceği güvenli ve kapsayıcı alanların genişletilmesine öncelik verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Khan, ırkçı, yabancı düşmanı ve otoriter ideolojilere dayanan bazı siyasi güçlerin, azınlıkları dışlamak, sindirmek ve istismar etmek için ifade özgürlüğünü silah olarak kullandığına işaret ederek, "Antisemitizm, İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı ve cinsiyetçi nefret söylemi arttı." ifadesini kullandı.

Hükümetin bu tehditleri ciddiye aldığını ve bunlarla başa çıkmak için giderek daha çok güvenlik odaklı yaklaşımlara başvurduğunu belirten Khan, bu önlemlerin çoğunun uluslararası insan hakları standartlarıyla bağdaşmadığının altını çizdi.

Khan, Almanya'daki en büyük endişelerden birinin, Filistin haklarının savunulmasını kısıtlamak için terörle mücadele yasalarının kullanılması, kamu katılımının engellenmesi, akademi ve sanattaki söylemin daraltılması olduğuna işaret etti.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
