BM Raportörü: Hamas'ın Siyasi Rolü Yanlış Anlaşılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Bence insanların Hamas'ın ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Hamas 2005 seçimlerini kazanan siyasi bir güç. Bu, istesek de istemesek de böyle. En demokratik seçimlerden biri oldu." dedi.

Albanese, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptı.

Birçok kişinin Hamas'ın ne olduğuna dair net ve gerçek bir anlayışa sahip olmadığını belirten Albanese, Hamas'ın demokratik seçimleri kazanan siyasi bir hareket olduğunu vurguladı.

Albanese, "İnsanlar 'ama Hamas, Hamas, Hamas' demeyi sürdürüyor. Bence insanların Hamas'ın ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Hamas 2005 seçimlerini kazanan siyasi bir güç. Bu, istesek de istemesek de böyle. En demokratik seçimlerden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın okullar, kamu tesisleri, hastaneler inşa ettiğini hatırlatan Albanese, bunun bir fiili otorite olduğunu hatırlattı.

Albanese, "Bu yüzden Hamas denildiğinde, aklınıza mutlaka gaddar kişiler, tepeden tırnağa silahlı insanlar veya savaşçılar gelmemesi gerektiğini anlamanız çok önemli. Öyle değil." ifadelerini kullandı.