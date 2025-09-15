BM Raportörü: Gazze'deki Soykırım, Dünyanın Duyarsızlığı Nedeniyle Gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de gerçekleşen soykırımın, dünyanın, İsrail'i durdurmak için yeterince umursamaması dolayısıyla meydana geldiğini kaydetti.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin raporunu düzenlenen basın toplantısında sundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazzelilerin 710 gündür tam bir dehşet yaşadığını belirten Albanese, saldırılarda kesin olarak 65 bin Filistinlinin öldürüldüğünü, bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Albanese, Gazze'de 252 gazetecinin ve 353 BM personelinin öldürüldüğünü de hatırlatarak, çocuk, kadın ve hasta dahil 10 bin Filistinlinin İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alındığını da kaydetti.

Gazze'de, ev, barınak, hastane, okul ve camilerin yıkılmaya devam ettiğinin altını çizen Albanese, "Gazze'nin yüzde 85'inden fazlası harabe halinde. Gazze'nin son kalıntılarını, yani Gazze kentini ele geçirmek için devam eden saldırı, sadece Filistinlileri mahvetmekle kalmayacak, aynı zamanda kalan İsrailli rehineleri de tehlikeye atarak hayatlarını büyük tehlikeye atacak." dedi.

"(Soykırım) Buna karşı çıkanlar ise susturuluyor, dövülüyor, suçlu ilan ediliyor"

Albanese, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in baskılarının arttığına işaret ederek, burada son 710 günde 212'si çocuk binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü kaydetti.

Batı Şeria'da bu süreçte Filistinlilerin yaşadığı bölgelere 1600 baskın yapıldığını belirten Albanese, bu sayıda önceki yıllara göre yüzde 22 artış yaşandığını bildirdi.

Albanese, şu şekilde konuştu:

"Bu sadece İsrail'in suçu değil. Bu, sessizlik, suç ortaklığı, fon, silah ve nitelikli siyasi kılıfların sağlanmasıyla sürdürülen bir küresel suç. Tarih bunu hatırlayacak. Bu bilinen ilk soykırım değil. Holokost yaşandı, Bosna'daki ve Ruanda'daki soykırım da o dönemin insanları tarafından biliniyordu. Ancak bu soykırım, dünya (İsrail'i) onları durdurmak için yeterince umursamadığından gerçekleşti. Bugünün soykırımı, farklı bir durum olarak açıkça ortada, alaycı bir şekilde inkar ediliyor, acımasızca destekleniyor ve silahlandırılıyor. Buna karşı çıkanlar ise susturuluyor, dövülüyor, suçlu ilan ediliyor ve karalanıyor. İşte bu yüzden bunun zamanımızın utancı ve uluslararası hukuk düzeninin çöküşü olduğunu söylüyorum."

Dünya genelindeki liderlere ve politikacılara, "Nasıl uyuyorsunuz? Ne zaman harekete geçeceksiniz?" sorularını yönelten Albanese, sözlerin ötesinde "harekete geçme" çağrısında bulundu.

Albanese, dünya genelinde birçok kesimden insanın bu soykırıma karşı çıktığının da altını çizdi.