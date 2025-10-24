Haberler

BM Raportörü Gazze'deki Durumu Değerlendirdi: 'Eşsiz Bir Felaket'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar sonucu sivil altyapının tahrip olduğunu, yaşananların eşi benzeri görülmemiş bir felaket boyutunda olduğunu ifade etti. Yeniden inşa sürecinin zorluklarına ve Gazze halkının yaşadığı travmalara dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım nedeniyle Gazze'de su ve elektrik gibi sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini belirtti.

Rajagopal, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA muhabirine demeç verdi.

Gazze Mahkemesi konusunda çabaların "çok değerli" olduğuna işaret eden Rajagopal, "Bu tür mahkemeler, çoğu zaman gerçek mahkemelerden bile daha önemli olabilir." ifadesini kullandı.

Bu mahkemelerin asli görevinin "hesap verebilirliği" sağlamanın yanı sıra sorunun ortaya çıkmasına neden olan uygulamaları değiştirmek olduğunu söyleyen Rajagopal, Gazze Mahkemesinin de bunu sağlayabileceğine olan inancını ifade etti.

Gazze'de su ve elektrik gibi sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini vurgulayan Rajagopal, "Gazze'nin yıkımı eşi benzeri görülmemiş bir felaket boyutunda." dedi.

Rajagopal, Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığına dikkati çekerek, evlerine dönebilen insanların enkazla karşılaştığını dile getirdi.

Yaşam yerlerinin yıkımı konusunda Rusya-Ukrayna Savaşı ile benzerlik kuran Rajagopal, "Rusya'nın bombardımanı sonucu Ukrayna'da şu ana kadar evlerin yüzde 13'ü yıkıldı ancak bu durum Gazze'de çok daha kötü." diye konuştu.

Rajagopal ayrıca İsrail'in yalnızca konutları değil, bölgeyi "yaşanılmaz" hale getirmek için ibadet yerlerini ve kültürel kurumları da hedef aldığının altını çizdi.

Yeniden inşa sürecinde Gazze'yi büyük zorluklar bekliyor

Gazze'nin yeniden inşa sürecine de değinen Rajagopal, bunun, fiziksel inşa ve hayatın normale dönmesi olmak üzere 2 aşaması olduğuna dikkati çekti.

Fiziksel inşa sürecinin, "davasa boyuttaki" enkaza karışmış patlamamış mühimmat nedeniyle çok zorlu olacağını anlatan Rajagopal, bunun uzun yıllar süreceğini ve çok masraflı olacağını belirtti.

Öte yandan Rajagopal, hayatın normale dönmesi konusunda daha büyük zorluklar yaşanacağına değinerek, "(Gazze halkı) çok büyük travma ve acı yaşadı. Onları bir halk olarak yeniden bir araya getirmek çok zor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rajagopal, Gazze halkının yeniden "iyileşmesi" için Orta Doğu'da barışın hakim olması gerektiğine dikkati çekerek, insanların travmalarını atlatabilmeleri için imkanlarının olması gerektiğini dile getirdi.

"Gazze halkı henüz yaşantısına dönmüş değil"

Rajagopal, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde insanların kalacak yer bulmasının hem enkaz hem de İsrail'in ateşkese rağmen süren saldırıları yüzünden bir problem olduğunun altını çizdi.

Gazze'de hayatın normale dönmesi için İsrail'in tamamen çekilmesi gerektiğine işaret eden Rajagopal, "Gazze halkı henüz yaşantısına dönmüş değil. Bunun için işgalin sonlanması gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisinin uluslararası hukuka "tamamen aykırı" olduğu görüşünü paylaşan Rajagopal, planın, Gazze'nin yıkımından sorumlu olanlara odaklanmadığını kaydetti.

Rajagopal, ayrıca bu planın karar alma sürecine Filistinlileri dahil etmediğini vurgulayarak, Filistinlilerin ülkelerine ilişkin kararları kendilerinin alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Nehre düşen araçta sıkışan sürücüyü böyle kurtardı! Telefonunu bir an bırakmadı

Zamana karşı yarış! Araçta sıkışan sürücüyü böyle kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.