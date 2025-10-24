BM Raportörü Gazze'deki Durumu Değerlendirdi: 'Eşsiz Bir Felaket'

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım nedeniyle Gazze'de su ve elektrik gibi sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini belirtti.

Rajagopal, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA muhabirine demeç verdi.

Gazze Mahkemesi konusunda çabaların "çok değerli" olduğuna işaret eden Rajagopal, "Bu tür mahkemeler, çoğu zaman gerçek mahkemelerden bile daha önemli olabilir." ifadesini kullandı.

Bu mahkemelerin asli görevinin "hesap verebilirliği" sağlamanın yanı sıra sorunun ortaya çıkmasına neden olan uygulamaları değiştirmek olduğunu söyleyen Rajagopal, Gazze Mahkemesinin de bunu sağlayabileceğine olan inancını ifade etti.

Gazze'de su ve elektrik gibi sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini vurgulayan Rajagopal, "Gazze'nin yıkımı eşi benzeri görülmemiş bir felaket boyutunda." dedi.

Rajagopal, Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığına dikkati çekerek, evlerine dönebilen insanların enkazla karşılaştığını dile getirdi.

Yaşam yerlerinin yıkımı konusunda Rusya-Ukrayna Savaşı ile benzerlik kuran Rajagopal, "Rusya'nın bombardımanı sonucu Ukrayna'da şu ana kadar evlerin yüzde 13'ü yıkıldı ancak bu durum Gazze'de çok daha kötü." diye konuştu.

Rajagopal ayrıca İsrail'in yalnızca konutları değil, bölgeyi "yaşanılmaz" hale getirmek için ibadet yerlerini ve kültürel kurumları da hedef aldığının altını çizdi.

Yeniden inşa sürecinde Gazze'yi büyük zorluklar bekliyor

Gazze'nin yeniden inşa sürecine de değinen Rajagopal, bunun, fiziksel inşa ve hayatın normale dönmesi olmak üzere 2 aşaması olduğuna dikkati çekti.

Fiziksel inşa sürecinin, "davasa boyuttaki" enkaza karışmış patlamamış mühimmat nedeniyle çok zorlu olacağını anlatan Rajagopal, bunun uzun yıllar süreceğini ve çok masraflı olacağını belirtti.

Öte yandan Rajagopal, hayatın normale dönmesi konusunda daha büyük zorluklar yaşanacağına değinerek, "(Gazze halkı) çok büyük travma ve acı yaşadı. Onları bir halk olarak yeniden bir araya getirmek çok zor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rajagopal, Gazze halkının yeniden "iyileşmesi" için Orta Doğu'da barışın hakim olması gerektiğine dikkati çekerek, insanların travmalarını atlatabilmeleri için imkanlarının olması gerektiğini dile getirdi.

"Gazze halkı henüz yaşantısına dönmüş değil"

Rajagopal, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde insanların kalacak yer bulmasının hem enkaz hem de İsrail'in ateşkese rağmen süren saldırıları yüzünden bir problem olduğunun altını çizdi.

Gazze'de hayatın normale dönmesi için İsrail'in tamamen çekilmesi gerektiğine işaret eden Rajagopal, "Gazze halkı henüz yaşantısına dönmüş değil. Bunun için işgalin sonlanması gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisinin uluslararası hukuka "tamamen aykırı" olduğu görüşünü paylaşan Rajagopal, planın, Gazze'nin yıkımından sorumlu olanlara odaklanmadığını kaydetti.

Rajagopal, ayrıca bu planın karar alma sürecine Filistinlileri dahil etmediğini vurgulayarak, Filistinlilerin ülkelerine ilişkin kararları kendilerinin alması gerektiğini sözlerine ekledi.