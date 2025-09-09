Haberler

BM Raportörü Ben Saul'dan İsrail'in Saldırısına Kınama

Birleşmiş Milletlerin terörle mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı ve bu saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin terörle mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Saul, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

BM Raportörü Saul, "İsrail'in Katar topraklarına yönelik askeri saldırısını kınıyorum. Bu saldırı, uluslararası hukuk uyarınca güç kullanımına ilişkin temel yasağı ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçakları Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
