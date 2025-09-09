BM Raportörü Albanese, Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırısı Düzenlendi
Birleşmiş Milletler Raportörü Albanese, Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesinin Tunus'taki bir limana dron saldırısına uğradığını açıkladı. Olay, uluslararası toplumda endişe yarattı ve deniz güvenliği konusunda tartışmalara yol açtı. Tunus'taki saldırının detayları ise henüz netleşmedi.
Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel