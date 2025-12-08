BM Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de birçok ülkenin işbirliğiyle gerçekleştirdiği soykırımı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Doha Forumu'nda, İsrail'in Gazze'de birçok ülkenin işbirliğiyle gerçekleştirdiği soykırım vahşetini kınadığını bildirdi.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Doha Forumu'nda, çok sayıda devletin işbirliğiyle gerçekleştirilen İsrail soykırımını kınadım." ifadesini kullanan Albanese, "Çok taraflılıktan geriye kalanları korumak isteyen ülkeler, hızla yeni ittifaklar kurmalı ve zorbaları köşeye sıkıştırarak gerçek bir BM olarak ayağa kalkmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri'nin himayesinde ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim ortaklığıyla düzenlenen forum, "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla Sheraton Doha Oteli'nde 6-7 Aralık günlerinde gerçekleştirilmişti.