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BM Raportörü Albanese: İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Son Verilmeli

BM Raportörü Albanese: İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Son Verilmeli
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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirerek, saldırıların durdurulması ve silah sağlayan ülkelerin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Son saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısı ise 117 bin 524'e ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki katliama devam eden İsrail ve ona silah sağlayan ülkelerin durdurulmasını istedi.

Albanese, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin ve acımasızca sürdürdüğü saldırılara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Artık ciddi anlamda kaç çocuğun, anne ile babaları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte Batı yapımı bombalar onları parçaladıktan sonra aç bırakıldığını, diri diri yakıldığını veya plastik torbalara doldurulduğunu görmemiz gerekiyor?" ifadesini kullanan Albanese, İsrail'in ve ona silah sağlayan ülkelerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısı da 117 bin 524'e yükseldi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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