BM Raportörü Albanese: 'İsrail'in Gazze'deki Faaliyetleri Soykırımdır'

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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İspanya'da düzenlenen eylemde İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı ve uluslararası toplumdan yaptırım uygulanmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İspanya'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı düzenlenen eyleme katılarak, "İsrail'in yaptığı, hukuken bir soykırımdır" dedi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının "Soykırımı durdurun" başlığı altında Madrid'de düzenlediği eyleme Albanese ile birlikte Sumar ittifakı liderlerinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego ve Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra gibi sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, burada yaptığı konuşmada, "İnsanlık suçu, savaş suçu ve soykırım yapan bir devlet ile silah alışverişi veya herhangi bir ticaret yapmayın." dedi.

İsrail'in Filistin'deki soykırımını tek başına sona erdirmeyeceğini kaydeden Albanese, herkesin üzerine düşen görev olduğunu, banka, yatırım fonu, ilaç sektörü gibi İsrailli büyük şirketlere karşı yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti.

"Netanyahu ve Trump, soykırımın ve şiddetin mimarıdır"

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz da Madrid'den tüm dünyaya bağırdıklarını belirterek, "Artık yeter. Soykırımı durdurun. Bu bir çatışma değil. Canlı canlı izlediğimiz bir soykırım. 55 binden fazla insan öldürüldü. 45 binden fazla çocuk açlıktan ölme riskinde." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın yayımladığı ve İsrail'in Gazze'de insan haklarını ihlal ettiğine dair delillerin olduğunun yazıldığı raporu eleştiren Diaz, "Ne ihlalinden ne delilinden bahsediyorsunuz! İsrail soykırım yapıyor, soykırım. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve (ABD Başkanı Donald) Trump tüm uluslararası toplumun gözleri önünde yapılan soykırımın ve şiddetin mimarıdır. Sayın Trump bize emir veremez." ifadelerini kullandı.

Trump ve Netanyahu'nun savaştan beslendiğini, dünyayı istikrarsızlaştırdığını ve savaşı bir ticaret gibi gördüğünü kaydeden Diaz, "Artık daha fazla müsaade edemeyiz. İsrail ile tüm ticari ilişkileri kesmeliyiz. Bir İspanyol ya da Avrupalı bir şirket İsrail ile ticaret yapıyorsa savaş suçuna ortak oluyor demektir." ifadesini kullandı.

Diaz, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı açtıkları savaşa müsaade etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, İspanya'daki askeri üslerin bu yasa dışı savaşta kullanılmaması için savunma ve dışişleri bakanları ile konuştuğunu aktardı.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in Avrupa'yı silahlandırmak istediklerini söyleyen Diaz, "Buna izin veremeyiz. Bizi bitiremeyeceksiniz. Umut bayrağını her gün taşımaya devam edeceğiz." görüşünü savundu.

Diaz ayrıca İspanya'daki İsrailli diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi.

İspanyol Bakan Rego, "İsrail ile tüm diplomatik, ekonomik, siyasi, kültürel, sportif ilişkiler kesilmelidir"

Filistin kökenli İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da "Adalet yerine getirilseydi, Netanyahu yargılanmıştı ve şu anda cezaevindeydi. İsrail ile silah ticareti sona erdirilmelidir. Ama bu yetmez. İsrail ile tüm diplomatik, ekonomik, siyasi, kültürel, sportif ilişkiler kesilmelidir. Hatta İspanya'daki siyonist İsrail rejiminin diplomatları sınır dışı edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra: "20 aydır devam eden bir etnik temizlik ve soykırımdır"

Batı Şeria'daki Filistinlilerin İsrail işgali altındaki yaşamlarını ve İsrail ordusunun yıkım politikalarını anlatan "No Other Land" adlı Filistin-İsrail ortak yapımı belgesel ile "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan iki yönetmenden biri olan Adra, "İsrail, topluluğumuzu tamamen silmekten başka hiçbir hedefi olmayan bir işgal yürütmektedir. 20 aydır devam eden bir etnik temizliktir ve soykırımdır ve hiçbir zaman durmadı." şeklinde konuştu.

"Hamile kadınlara saldırıldı, çocukların eğitimi durduruldu, ailelerin evleri yıkıldı ve Avrupa'nın hiçbir şey yapmaması inanılmaz. Çok kızgınız." diyen Adra, Avrupa hükümetlerinin ellerindeki tüm yaptırım imkanlarına rağmen İsrail'e karşı bir şey yapmamalarından büyük bir öfke duyduğunu dile getirdi.

Adra, Filistin'e destek veren Avrupalılara "Yılmayın, mücadelenizi sonuna kadar sürdürün." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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