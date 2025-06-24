BM Raportörü Albanese: İsrail'e Yaptırımlar Zamanı Geldi

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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemleri soykırım olarak nitelendirerek, bu duruma karşı acil yaptırımlar uygulanması gerektiğini açıkladı. Albanese, insani yardımın sağlanması ve ablukaların kırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de soykırım yapan ve tarihin en korkunç sayfalarından birini yazan İsrail'e karşı daha da geç kalınmadan yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de son iki gündür resmi temaslarda bulunan ve basına açıklamalar yapan Albanese, bugün Meclis'teki bazı siyasi grupların temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına açıklama yapan Albanese, "Filistin'deki felaketin kınanması ve İsrail'e karşı eyleme geçilmesi siyaset değil, insanlık meselesidir." dedi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı "vahşet ve zulmün yeni olmadığını, insanlığın artık net bir şekilde tepkisini göstermek zorunda olduğunu" söyleyen BM Raportörü, "İsrail ile tüm diplomatik, ekonomik ve finansal ilişkilerin sadece bir dayanışma eylemi olarak değil, aynı zamanda bir önlem olarak da uygulanmasının zamanı geldi." diye konuştu.

Albanese, "İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal edip tamamen cezasız bir şekilde soykırım gerçekleştirdiğini" ifade ederek "İsrail, Gazze'de tarihinin en korkunç sayfalarından birini yazıyor. İsrail'in orada yaptıklarını anladığımızda utanacağız ama çok geç olacak." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail tarafından oluşturulan "Gazze İnsani Yardım Fonu" için "Bu, insani yardımın reddedilmesidir." diye tepki gösteren Albanese, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, gördüğüm en acımasız deneylerden biri. Bu, yardım değil. Filistinliler buna 'Açlık Oyunları' diyor. Açlıktan ölmek üzere olan insanları öldürüyorlar ve buna karşı net bir çözüm var. O da devletlerin ablukayı kırmasıdır. Gemilerimizle insani yardım göndermeliyiz. Soykırımı durdurmak bizim sorumluluğumuz."

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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