BM Raportörü Albanese, Gazze'ye Yardım Taşıyan Madleen Gemisi ile Dayanışma İçinde

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisiyle dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

BM Raportörü Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisiyle Gazze'ye yol alan isimler ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) İtalya'nın Katanya kentindeki iletişim odası ile görüştüğünü belirtti.

Her şeyin şimdilik "sakin ve güvenli göründüğünü" belirten Albanese, İsrail sürat teknelerinin Madleen yelkenlisini izlediğini ancak filonun Gazze'ye doğru yelken açmaya devam ettiğini kaydetti.

Albanese, "Uzun bir gece olacak. ve dedikleri gibi biz de diyoruz ki 'birlikteyiz'." ifadesini kullandı.

İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlediğini düşünerek yanlış alarm verdiklerini duyurmuştu.

Gemideki Türk aktivist Şuayb Ordu etraflarında çok fazla gemi ışığının belirmesi ve mavi ışıklı bir teknenin kendilerine yaklaşması nedeniyle paniğe kapılarak, İsrail ordusunun müdahale ettiği düşüncesiyle yanlış alarm verdiklerini söylemişti.

İsrailli Bakan tehdit etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFF) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFF'nin "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.