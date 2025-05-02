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BM Raportörü Albanese, Gazze'ye Yardım Gönderen Gemiyi Desteklemeye Çağırdı

BM Raportörü Albanese, Gazze'ye Yardım Gönderen Gemiyi Desteklemeye Çağırdı
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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin uluslararası sularda saldırıya uğraması sonrası, ilgili ülkeleri ve denizcilik yetkililerini gemiyi desteklemeye davet etti.

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ilgili ülkeler ve denizcilik alanındaki yetkililere, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan ve Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) gemisini destekleme çağrısında bulundu.

Albanese, konuya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Açlıktan ölmek üzere olan Gazze halkına temel gıda ve ilaç taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinde bulunanlardan endişe verici bir çağrı aldığını vurgulayan Albanese, "Denizcilik alanındaki karar verici kamu kuruluşları dahil ilgili ülkelerin yetkililerini, gerektiğinde gemiyi ve mürettebatını desteklemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Albanese, yetkili makamların gerçekleri tespit ederek uygun şekilde müdahale edeceğine inandığının da altını çizdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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