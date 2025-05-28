BM Raportörü Albanese'den Gazze'deki Yardım Dağıtımına Sert Tepki

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi'nin güneyinde açlıkla mücadele eden Filistinlilere yönelik yardım dağıtımı sırasında ateş açılmasına tepki göstererek, bu görüntüleri "2025 yılında toplama kampı" sözleriyle eleştirdi.

Albanese, konuya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Görüntülere "2025'teki toplama kampı" ifadesini kullanan Albanese, şöyle devam etti:

"Aç insanlar, kavurucu sıcak altında, kilometrelerce yürümeye zorlanıyor. Hayvanlar gibi sıraya dizilmiş, sadece bazılarına yemek veriliyor. Bazıları gözaltına alınıyor, bazılarına ateş ediliyor."

Bu yaşananların yeni İsrail-ABD ortak girişimi olduğuna dikkati çeken Albanese, bu durumu "güç sahiplerinin elinden çıkabilecek en büyük insanlık suçu" olarak değerlendirdi.

Albanese, "Bunu biz durdurmalıyız." ifadesine yer verdi.

Yardım merkezine gelen Filistinlileri dağıtmak için havaya ateş açıldı

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetten bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah'ta yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.