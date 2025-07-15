BM Raportörü Albanese: AB, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı Askıya Almalı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avrupa Birliği'nin (AB) yasal olarak İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya almakla "yükümlü" olduğunu belirterek Birliği bu yönde adım atmaya davet etti.

Albanese, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın ana gündem maddelerinden olduğu AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken konuya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın dünkü AB-Güney Komşuluk Bölgesi Bakanlar Toplantısı'nı "tarihi" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Albanese, asıl tarihi gelişmenin " İsrail'in işgalinin ve apartheidının ortadan kalkmasına yol açacak toplantı" olacağını ifade etti.

Albanese, AB'nin yasal olarak İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya almakla "yükümlü" olduğunu vurgulayarak Tel Aviv'in insan haklarını ihlal edip etmediğini tartışmanın "gereksiz ve gülünç" olduğunu, bu konunun Uluslararası Adalet Divanı ve çok sayıda BM kuruluşu tarafından karara bağlandığını belirtti.

Yeni araştırmaların AB'yi sadece İsrail'in en büyük ticaret ortağı değil, aynı zamanda en büyük yatırım ortağı olarak tespit ettiğini aktaran Albanese, Tel Aviv'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması için Birliğe çağrı yaptı.

Soykırımla bağlantılı bir ekonomiyle ticareti sürdürmek "suç ortaklığı"

Albanese, AB'nin 2023-2024 yıllarında İsrail'e yaptığı ihracatın 1,2 milyar avro arttığını ve bunun sona ermesi gerektiğini belirterek "İşgal, apartheid ve soykırımla ayrılmaz şekilde bağlantılı bir ekonomiyle ticareti sürdürmek suç ortaklığıdır. Uluslararası hukuk düzeninin çöküşünü onaylamak anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

AB'nin Filistin ve kendi halklarına karşı "ahlaki ve hukuki başarısızlığının" ortada olduğunu kaydeden Albanese, AB'nin bugün "bu korkunç lekeyi derinleştirmek ya da Birliğin temsil ettiğini iddia ettiği değerlere nihayet sahip çıkma" arasında seçim yapacağını belirtti.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarını ihlal ettiği tespit edilen İsrail'e karşı muhtemel yaptırımları tartışmak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

AB, kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine, 20 Mayıs'ta İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı "insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma" şartı kapsamında incelemeye almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı incelemesinin ardından 23 Haziran'da yaptığı "İnceleme çok açık, (Gazze'deki) durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor." şeklindeki açıklaması, bugünkü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden birini oluştururken Birliğin bu konuda hangi eylem yolunu izleyeceği merak ediliyor.

Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.

İspanya, İrlanda ve Slovenya, Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını desteklerken Almanya, Avusturya, Çekya ve Macaristan'ın aralarında bulunduğu bazı ülkelerin buna karşı çıktığı biliniyor.