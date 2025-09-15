BM Raportörlerinden İsrail'in Saldırılarına Sert Eleştiri

Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos ve BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, İsrail'in Gazze ve Orta Doğu'da gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, özellikle sivillerin hedef alınmasını eleştirdi.

Katrougalos ve Lawlor, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ıncı Oturumu kapsamında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin raporlarını, düzenlenen basın toplantısında sundu.

İsrail'in Batı Şeria'da işlediği suçlar ve Gazze'deki soykırımına işaret eden Katrougalos, bunun yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da uluslararası hukuk düzeninin baltalandığı ve bunun başka mağdurlarının olduğunu kaydetti.

Katrougalos, "İsrail'in neredeyse tüm komşularına ve hatta İran gibi Katar'a yönelik bazı komşu olmayan devletlere yönelik saldırıları kaçınılmaz bir hukuksuzluk örüntüsü oluşturuyor." dedi.

İsrail'in Katar'a yönelik son saldırısının emsalsiz olduğuna işaret eden Katrougalos, "İsrail bu saldırıyla, daha fazla yıkımı önlemek, rehineleri serbest bırakmak ve barışa giden yolu açmak için güvenilir birkaç yoldan birini açıkça baltaladı." ifadelerini kullandı.

Katrougalos, İsrail'in tüm bu saldırılarının, ABD'nin açık veya örtülü desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.

İsrail'in eylemlerinin cezasız kaldığı, hesap verebilirliğin olmadığı ve uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulandığını hatırlatan Katrougalos, bu durumun BM'nin güvenilirliğini, çok taraflılığı ve BM Şartı ve insan hakları hukuk sistemine dayanan uluslararası dünya düzenini zayıflattığını vurguladı.

"İsrail, Filistinli sivillere kesinlikle saygı duymuyor"

Lawlor ise Gazze'deki halkın ve buradaki insan hakları savunucularının felaket durumda olduğunun altını çizdi.

Gazze'deki insan hakları savunucularının defalarca yerlerinden edildiğini aktaran Lawlor, bu insanların açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lawlor, "Bir insan hakları savunucusu bana 'aynada kendini artık tanıyamıyorum' dedi. Bu kadın çok kilo vermiş. İnsan hakları aktivistlerinin birçoğu İsrail tarafından zaten öldürüldü. Bu, hedef gözeterek ve rastgele öldürmedir. İsrail, Filistinli sivillere kesinlikle saygı duymuyor." değerlendirmesinde bulundu.