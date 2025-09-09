BM Raportörlerinden İsrail'e Küresel Sumud Filosu Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin İsrail'e, "tüm zarar verme tehditlerini durdurması ve Gazze'deki sivil halka insani yardım ulaştırma misyonunu kesintisiz bir şekilde sürdürmesini sağlaması" çağrısında bulundu.

BM raportörleri, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Küresel Sumud Filosu ile dayanışma içindeyiz, tüm yolcuların tam koruma altına alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e Küresel Sumud Filosu'na yönelik "tüm zarar verme tehditlerini durdurması ve Gazze'deki sivil halka insani yardım ulaştırma misyonunu kesintisiz şekilde sürdürmesini sağlaması" çağrısı yapılan açıklamada, filoyu engellemeye yönelik herhangi bir girişimin uluslararası hukukun ve insani ilkelerin ciddi ihlali olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Filo, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye uyguladığı hukuka aykırı ablukayı ve yarattığı yıkıcı insani krizi sona erdirmedeki başarısızlığının bir sonucu. BM Genel Kurulu veya Güvenlik Konseyi, Gazze'ye insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak için kararlı adım atsaydı, sivil toplum aktivistleri denizde hayatlarını riske atmak zorunda kalmazdı." ifadeleri kullanıldı.

Aktivistlerin güvenliği konusunda büyük endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, 1 Eylül'de filoyu durdurma planını kabineye sunduğu ve bu planda aktivistlerin eyleminin "terörü destekleme" ve "İsrail'in egemenliğini çiğneme" girişimi olarak nitelendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Mevcut bilgilere göre (İsrail'in) plan, tüm filo katılımcılarını, genellikle güvenlikle ilgili mahkumlar için ayrılmış olan İsrail'in Ketziot ve Damon hapishanelerinde uzun süre tutmakla tehdit ediyor ve temel ihtiyaçlar ile iletişimin engellenmesini öngörüyor. Ayrıca, gemilere el konulmasını ve gemilerin başka amaçlarla kullanılmasını da öngörüyor." ifadesi yer aldı.

Ülkelere, İsrail'in bu girişimleri karşısında acilen harekete geçmeleri çağrısı yapılan açıklamada, aksi halde devletlerin, İsrail'in Filistinlilerin haklarını ağır şekilde ihlal etmesine ortak olma riskiyle karşı karşıya kalacaklarının altı çizildi.

Küresel Sumud Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.