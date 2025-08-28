BM Raportörlerinden Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Tehdit ve Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yardım dağıtım noktalarında Filistinli sivillerin zorla kaybedilmesini kınadı.

BM raportörleri, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım merkezlerinde yaşanan sivil kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yönetilen yardım dağıtım merkezlerinde gıda arayan ve açlıktan ölmek üzere olan Filistinli sivillerin zorla kaybedilmesini kınıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, İsrailli yetkilileri, zaten savunmasız olan bir nüfusa karşı işlenen bu suça son vermeye çağırdı.

Açıklamada, "Temel gıda haklarını arayan açlıktan ölmek üzere olan sivilleri hedef alan zorla kaybetme haberleri sadece şok edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda işkenceye de varıyor. Gıdaların, hedefli ve kitlesel kayıplar için bir araç olarak kullanılmasına artık son verilmeli." denildi.

Gazze'nin Refah kentindeki yardım dağıtım merkezlerini ziyaret eden ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişinin zorla kaybedildiğine dair haberler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze İnsani Yardım Vakfı, güvenli dağıtım merkezleri sağlamakla yükümlüdür ve bu amaçla özel askeri güvenlik şirketleriyle anlaştı. Alınan bilgilere göre, İsrail ordusu yardım dağıtım noktalarında ve çevresinde de faaliyet gösteriyor, yardım arayan kişilerin zorla kaybedilmesinde doğrudan rol alıyor."

Yardım dağıtım noktalarında zorla kaybedilme vakalarının artmasının bireylerin temel gıda yardımına erişimini engelleyeceği vurgulanan açıklamada, bu durumun, açlık riskini daha da artıracağından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları kişilerin akıbeti ve nerede oldukları hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Bu da zorla kaybetmelerin mutlak ve istisnasız yasağını açıkça ihlal ediyor. Uluslararası toplum, böylesine iğrenç suçların açıkça bir araya gelmesi karşısında sessiz kalamaz." ifadelerine yer verildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.