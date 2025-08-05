BM Raportörlerinden Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Kapatma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze'de insani yardım adı altında kurulan ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın acilen kapatılması çağrısında bulundu.

BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın operasyonları konusunda derin endişe duyulduğu bildirilerek, Filistinlilerin uluslararası toplumun hukuki, siyasi ve ahlaki başarısızlığının nihai bedelini ödediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail tarafından Şubat 2025'te ABD desteğiyle Gazze'ye yardım dağıtmak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Gazze İnsani Yardım Vakfı, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek insani yardımların gizli askeri ve jeopolitik gündemler için nasıl istismar edilebileceğinin son derece rahatsız edici bir örneğidir. Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın derhal kapatılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail istihbaratının, ABD'li taşeronlar ve muğlak sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe geçmesinin eleştirildiği açıklamada, bu durumun, BM himayesinde güçlü bir uluslararası denetim ve eyleme acil ihtiyaç olduğunun altını çizdiğine değinildi.

Açıklamada, "Soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlanan bir ( İsrail ) devleti, soykırımdan etkilenen nüfusu gözetimsiz ve cezasız bir şekilde beslemekle yükümlü bırakıyoruz. Bu apaçık ikiyüzlülük, rahatsız edici." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ve yabancı askerlerin, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan sözde "dağıtım merkezlerinde" yardım arayan insanlara ayrım gözetmeksizin ateş açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Gazze'de yiyecek ararken yaklaşık 1400 kişinin öldürüldüğüne ve 4 binden fazla kişinin yaralandığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Mayıs 2025 sonlarında faaliyetlerine başlamasından bu yana, kuruluşun merkezlerinin çevresinde en az 859 kişi öldürüldü. Bu merkezlere, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar gibi en savunmasız durumdaki kişilerin erişimi özellikle zor. Bunu 'insani' olarak nitelendirmek, İsrail'in insani kamuflajına katkıda bulunuyor ve bu, insani girişimlere ve standartlarına hakarettir. Yardımı engellemek veya geciktirmek sadece insanlık dışı olmakla kalmıyor. Bu, aynı zamanda sivilleri aç bırakmayı amaçlayan, iyi belgelenmiş ve küresel olarak kınanmış bir soykırım bağlamında savaş suçudur." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 630 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e, yaralıların sayısı da 11 bin 230'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

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