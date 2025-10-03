BM Raportörleri, Trump'ın Gazze Ateşkes Planına İlişkin Endişelerini Açıklıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için ateşkes planıyla ilgili, "Her türlü barış planı, Filistinlilerin insan haklarını mutlaka güvence altına almalı ve yeni baskı koşulları yaratmamalıdır." açıklamasında bulundu.

BM raportörleri, Trump'ın ateşkes planıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, planda kalıcı ateşkes, hukuka aykırı şekilde alıkonulan kişilerin hızla serbest bırakılması, BM denetiminde insani yardım akışının sağlanması, Gazze'den zorla göç ettirilmenin engellenmesi, İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve toprak ilhakına karşı çıkan maddelerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Diğer taraftan bu maddelerin esasen uluslararası hukukun gereklilikleri olduğu ve "resmi bir barış planına bağlı olmaması" gerektiği kaydedilen açıklamada, plana dair bazı temel unsurların uluslararası hukukun temel kurallarıyla ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığına son vermesini talep eden Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2024 tarihli görüş kararıyla ciddi biçimde çeliştiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Her ne pahasına olursa olsun, hukuku ve adaleti göz ardı ederek ya da alenen çiğneyerek derhal bir barış dayatmak, daha fazla adaletsizliğin, gelecekteki şiddetin ve istikrarsızlığın reçetesidir." ifadesi kullanıldı.

BM raportörleri planla ilgili endişelerini açıkladı

Planla ilgili temel endişelerin, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere kendi kaderini tayin etme hakkını, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde güvence altına almaması ve belirsiz ön koşullara tabi tutması olarak sıralanan açıklamada, Filistin'in geleceğinin uluslararası hukukun öngördüğü gibi Filistinlilerin elinde değil, dışarıdan gelecek kararların insafına bırakılmış olacağına değinildi.

Açıklamada, planın öngördüğü üzere Trump'ın başkanlık edeceği bir "Barış Kurulu" tarafından yapılacak denetimin BM otoritesi altında veya şeffaf çok taraflı bir denetim mekanizması çerçevesinde olmayacağına dikkati çekilirken, ABD'nin İsrail'in açık biçimde taraflı bir destekçisi konumunda olduğu ve "dürüst bir arabulucu" olmadığı vurgulandı.

Plana göre İsrail'in kısmi işgalinin Gazze sınırları içinde oluşturulacak bir "güvenlik hattı" aracılığıyla süresiz olarak devam edebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, planda Gazze'nin silahsızlandırılmasına ilişkin herhangi bir bitiş tarihi konulmamış olmasının Gazze'yi İsrail saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısı yapılırken, buna karşılık, Filistinlilere karşı uluslararası suçlar işleyen ve diğer ülkelere yönelik saldırganlığıyla bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden İsrail'in silahsızlandırılmasına dair hiçbir şey söylenmediğine dikkati çekildi.

Planın Gazze'yi büyük ölçüde işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'dan ayrı ele aldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelerin birleşik bir Filistin toprağı ve devleti olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, planda İsrail'in ve Gazze'deki yasa dışı saldırılarını destekleyenlerin, Filistinlilere uğratılan savaş zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmadığı ifade edildi.

Aynı zamanda planda İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği uluslararası suçlar ve insan hakları ihlalleri konusunda hiçbir şekilde hesap verebilirliğin de ele alınmadığına işaret edilen açıklamada, planın BM'ye öncü rol öngörmemesi eleştirildi.