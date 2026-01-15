Haberler

BM raportörlerine göre, İsrail'in Filistin'deki yardım kuruluşlarını yasaklaması hukukun ihlali

Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası 37 yardım kuruluşunun faaliyetine yasak getirerek, soykırım mağdurlarının hayatını çekilmez hale getirdiğini açıkladı. Yasağın hukukun ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, Gazze'deki insani kriz derinleşiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası 37 yardım kuruluşunun faaliyetine yasak getirmesinin soykırım mağdurları için hayatı çekilmez hale getirdiğini belirterek, bunun hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım kuruluşlarını yasaklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in 37 uluslararası yardım kuruluşuna getirdiği yasak, Filistin'deki soykırım mağdurları için hayatı çekilmez hale getiriyor. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca derneğin faaliyetlerini askıya alması hukukun açık bir ihlali." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, yardımı engelleyerek hayatı tehdit eden koşulları daha da kötüleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, İsrail liderlerinin potansiyel cezai sorumluluğunun arttığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hayat kurtaran kuruluşların Gazze'de faaliyet göstermesinin yasaklanması, soykırımdan zaten harap olmuş bir nüfus için hayatı çekilmez hale getiren bir politikanın yeni bir aşamasını işaret ediyor. Bu strateji, Filistinlileri kronik yoksunluğa zorlayan, bir grup olarak hayatta kalmalarını tehdit eden ve Soykırım Sözleşmesini daha da ihlal eden koşullar oluşturacaktır ve durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'de 30 Aralık 2025'te ulusal güvenlik önlemi olarak duyurulan yeni düzenlemenin, 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet göstermesini yasakladığı kaydedilen açıklamada, bu yasağın, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım operasyonlarına yönelik sistematik bir saldırının parçası ve Gazze'nin can damarının kasıtlı olarak ortadan kaldırılmasının bir başka adımı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Gazze'de soykırım mağdurları, İsrail saldırganlığının neden olduğu ciddi çevresel zararın yanı sıra kış şartlarıyla, ciddi gıda güvensizliğiyle, yetersiz beslenmeyle, sağlık ve eğitim sistemlerinin çöküşüyle ??mücadele ediyor. Mağdurların bu toplu cezalandırılması, insani yardım personeline ve tesislerine yönelik sürekli saldırılar ve yardım konvoylarının engellenmesi ortamında gerçekleşiyor. Gazze'nin ne hale geldiğini tarif edecek kelime kalmadı." ifadeleri yer aldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
