BM Raportörleri, İsrail'in Futbol Turnuvalarından Men Edilmesini İstedi

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulundu.

BM raportörler, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA'ya ülke takımı olarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in soykırım işlediği sonucuna varmasının, işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım işlendiğini teyit eden uluslararası kuruluşların sayısının artmasının son örneği olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, spor kamuoyunun, her şeyin olağan akışında olduğu algısını reddetmesi gerektiği vurgulandı.

Spor kuruluşları ve platformlarının adaletsizlikleri normalleştirmemesi ve ağır insan hakları ihlallerine sessiz kalmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası kuruluşların merkezi olan, müsabaka düzenleyen ve İsrail ile spor müsabakalarına katılan ülkelerin, soykırım karşısında tarafsız kalmama yükümlülüklerini göz önünde bulundurmaları gerekir." denildi.

"Gazze'deki soykırımı bitirmek için mümkün olan her türlü önlemi almak hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur"

Açıklamada, "Boykotun bireysel oyunculara değil, İsrail devletine yönelik olması gerektiği konusunda netiz. Her zaman, bireylerin hükümetlerinin aldığı kararların sonuçlarını üstlenemeyeceğini savunduk, bu nedenle kökenleri veya uyrukları nedeniyle bireysel oyunculara karşı ayrımcılık veya yaptırım uygulanmamalı. Büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiren devletleri temsil eden milli takımlar, geçmişte olduğu gibi askıya alınabilir ve askıya alınmalı." ifadeleri kullanıldı.

FIFA ve UEFA gibi özel uluslararası kuruluşların, BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca uluslararası insan hakları hukukuna tabi olduğu hatırlatılan açıklamada, sivil toplumun, FIFA ve UEFA'nın İsrail takımını askıya alması yönündeki çeşitli çabalarının farkında olunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) tavsiye kararının uygulanmasını teşvik etmeyi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle yaptırımlar uygulamasını amaçlayan eylem çağrılarını destekliyoruz. FIFA'yı bir kez daha, İsrail'in, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yasadışı varlığından kaynaklanan durumu meşrulaştırmayı bırakmaya çağırıyoruz. Gazze'deki soykırımı bitirmek için mümkün olan her türlü önlemi almak hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur." vurgusu yapıldı.

-? ?BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konsey'in belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.