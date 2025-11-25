BM Raportörleri: Cammu Keşmir'de Ciddi İnsan Hakları İhlalleri

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da 26 kişinin öldüğü saldırının ardından "ciddi insan hakları ihlalleri" yaşandığına dikkati çekti.

BM raportörleri, yaptıkları yazılı açıklamada, bölgede 22 Nisan'dan bu yana yaklaşık 2 bin 800 kişinin Hint makamları tarafından Kamu Güvenliği Yasası ve Yasa Dışı Faaliyetlerin Önlenmesi Yasası uyarınca gözaltına alındığını belirtti.

Raportörler, bu yasaların suçlama veya yargılama olmaksızın uzun süreli gözaltı yapılmasına izin verdiğine dikkati çekti.

Mahkeme kararı veya yasal süreçler olmaksızın, militanları desteklediği düşünülen kişilerin ailelerini hedef alan ev yıkımları, zorla tahliye ve keyfi yerinden edilme iddialarına işaret eden raportörler, "Keyfi tutuklama ve gözaltı, gözaltında şüpheli ölümler, işkence ve diğer kötü muamele, linç ve Müslüman topluluklara yönelik ayrımcı muamele haberlerini kınıyoruz. Bu tür eylemler toplu cezalandırma teşkil etmekte ve Hindistan Yüksek Mahkemesinin 2024 tarihli kararını ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Raportörler, "Turistik bir bölgede gerçekleştirilen terör saldırısını kesin bir dille kınıyor ve kurbanlara, ailelerine ve Hindistan hükümetine başsağlığı diliyoruz. Ancak hükümetler terörle mücadele ederken uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de "orantısız kısıtlamalara" gittiği iddiası

Raportörler, Cammu Keşmir'de telefon ve internet hatlarının kapatılması ve yaklaşık 8 bin sosyal medya hesabının engellenmesi konusunda da endişelerini dile getirerek, bunları "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne karşı orantısız kısıtlamalar" olarak nitelendirdi.

Söz konusu terör saldırısının ardından Müslümanların diğer eyaletlerde de ayrımcılığa maruz kaldığını aktaran raportörler, Gujarat ve Assam eyaletlerinde geniş çaplı ev yıkımları yaşanırken, yaklaşık 1900 Müslüman ve Arakanlı mültecinin de bu süreçte sınır dışı edildiğini bildirdi.

Raportörler, Hindistan'ı, terörle mücadele yasalarını uluslararası yükümlülüklerle uyumlu hale getirmeye, hesap verilebilirliğini sağlamaya ve "Cammu Keşmir'de keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişileri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya" çağırdı.

Ayrıca raportörler, Hindistan ve Pakistan'a, "insan hakları ihlallerini ve sınır ötesi şiddetin döngüsünü besleyen" Cammu Keşmir ihtilafını barışçıl bir şekilde çözme çağrısında bulundu.