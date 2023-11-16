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BM raportörleri: Bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber...

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BM raportörleri: Bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz.

BM raportörleri: Bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz

Kaynak: AA / Güncel

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