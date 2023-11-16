BM raportörleri: Bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber...
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BM raportörleri: Bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz.
BM raportörleri: Bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz
Kaynak: AA / Güncel