BM Raporörü: Uluslararası Toplum, Gazze'deki Gençlerin Ateşkes Talebine Dayanışma Göstermedi

Birleşmiş Milletler'in (BM) insan hakları ve uluslararası dayanışma konularındaki raportörü Cecilia Bailliet, dünya genelindeki gençlerin açık bir şekilde Gazze'de ateşkes istemesine rağmen uluslararası toplumun bu konuda dayanışma göstermediğini ve barışı sağlamada başarısız olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu dolayısıyla Cenevre'de bulunan Bailliet, AA muhabirine, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar ve uluslararası toplumun bu konudaki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bailliet, "(Gazze) Dünyanın her yerindeki gençlerin çok açık bir şekilde acil ateşkes talebine rağmen uluslararası dayanışmayı gösteremedik." dedi.

Yaşanan savaşın bedelini Filistinli gençler ile İsraillilerin ödediğini dile getiren Bailliet, onların travma yaşadığını söyledi.

Bailliet, uluslararası toplumun, Gazze'de gerçek ve kalıcı bir barışı sağlama, ateşkes sonrası barış ortamının tesisinde gençler ile çocukların dahil edilmesine odaklanma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Bu korkunç savaşta hepimizin kaybettiğini doğrulamalıyız"

Uluslararası toplumun Gazze'de barışa ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalıştığının ancak başarısız olduğunun altını çizen Bailliet, "Silahların bırakılmasını sağlayacak bir yolu fiilen kolaylaştırmak ve tüm tarafların acı, hasar ve travma yaşadığını kabul ettiğimiz anlamlı bir diyalog arayışı açısından doğru seçimleri yapmadık. Bu korkunç savaşta hepimizin kaybettiğini doğrulamalıyız. Daha çok çalışmamız gerektiğini vurguluyoruz. Bu çok önemli." diye konuştu.

Bailliet, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kendisine yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin kararlarına uymamasıyla ilgili soruya ilişkin, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışın ve güvenliğin tesisini sağlayacak kurumlar oluşturan bir sistem oluşturduğumuzu düşünüyorum. Oluşturduğumuz kurumlara iyi niyetle saygı duyulması gerekiyor. Bu kurumların kararlarına uymayan aktörler uluslararası düzeni bir bütün olarak zayıflatıyor." şeklinde konuştu.

Kurulacak barış masasında annelerin ve çocukların sesinin duyulmasının önemine işaret eden Bailliet, uluslararası toplumun uluslararası dayanışmayı ciddiye alması ve dünyadaki çocuklara ve gelecek nesillere barışı getirmek için sahip olduğu olanakları kullanması temennisinde bulundu.