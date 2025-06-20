BM Raporda Silahlı Çatışmalarda Çocuklara Yönelik Ağır İhlallerde Artış Oldu

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Birleşmiş Milletler, 2024 yılında silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik tespit edilen ağır ihlal sayısının 41.370 olduğunu ve bu sayının 2023 yılına göre %25 arttığını açıkladı. En yüksek ihlallerin İsrail, Kongo, Somali, Nijerya ve Haiti'de yaşandığı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler 2024 yılında silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 41.370 ağır ihlal yaşandığını tespit etti.

BM Genel Sekreteri'nin perşembe günü yayınladığı çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkındaki yıllık raporuna göre, 25 farklı olayda 22.495 çocuğu etkileyen ağır ihlallerin sayısı 2023 yılına kıyasla yüzde 25 artış gösterdi.

Raporda doğrulanmış olan 41.370 ağır ihlalin 36.221'inin 2024'te gerçekleştiği, 5.149'unun ise daha önce gerçekleştiği ancak 2024'te doğrulandığı kaydedildi. Etkilenen çocuklardan 14.383'ünün erkek, 7.320'sinin kız ve 792'sinin ise cinsiyetinin bilinmediği belirtildi.

En yüksek sayıda ağır ihlalin, İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Nijerya ve Haiti'de yaşandığı açıklandı.

En yaygın ihlaller arasında 11.967 çocuğun öldürülmesi veya yaralanması ilk sırada yer alırken, bunu insani yardım erişiminin engellenmesi, çocukların silahlı gruplara katılması veya kullanılması ve çocuk kaçırmaları takip etti.

İnsani yardım erişiminin engellenmesi, 2024 yılında BM personeli de dahil olmak üzere daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda insani yardım çalışanının öldürülmesiyle endişe verici bir boyuta ulaştı.

Rapora göre çatışan tarafların yardım konvoylarına ve personeline saldırması, insani yardım çalışanlarını keyfi olarak gözaltına alması, insani faaliyetleri ve hareketleri kısıtlaması, bürokratik ve idari engeller koyması ve insani operasyonlara müdahale etmesi nedeniyle çocukların sağlık, eğitim, korunma ve temel ihtiyaçlara erişimi engellendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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