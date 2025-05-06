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BM, Port Sudan Havalimanı'na Yapılan Saldırıları Kınadı

BM, Port Sudan Havalimanı'na Yapılan Saldırıları Kınadı
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Birleşmiş Milletler, Port Sudan Uluslararası Havalimanı'na ve limandaki yakıt tesisine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi ve bu saldırıların insani yardım operasyonlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Port Sudan Uluslararası Havalimanı'na saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, bu sabah Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nı ve Port Sudan Limanı'ndaki bir yakıt depolama tesisini hedef alan insansız hava aracı saldırılarını takip ettiklerini söyledi.

Şehirdeki diğer kritik altyapıların hedef alındığına dair doğrulanmamış raporlar da aldıklarını belirten Laerke, "Port Sudan Uluslararası Havalimanı, insani yardım operasyonları için bir can simidi ve Sudan'a gelen yardım, personel, tıbbi malzeme ve diğer hayat kurtarıcı yardımlar için birincil giriş noktası görevi görüyor." dedi.

Bu tür saldırıların, ülke genelindeki insani yardım aktörlerinin karşı karşıya olduğu ciddi erişim ve lojistik zorluklarını daha da artırdığına işaret eden Laerke, "Bu saldırılar, uluslararası insani hukuku ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, dün havalimanına yapılan saldırılar nedeniyle insanları ve yardım malzemelerini taşımak için güvendikleri "insani hava hizmetinin askıya alındığını" belirterek, havalimanına yönelik saldırıların olmaması temennisinde bulundu.

Sudan'ın geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan kentinde bulunan Uluslararası Havalimanı ve deniz limanında patlamalar ve yangınlar meydana gelmişti.

Sudan, saldırılardan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) ve ona destek verdiğini iddia ettiği Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) sorumlu tutarak, BAE'yi "saldırgan ülke" ilan etmiş ve diplomatik ilişkileri kesmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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