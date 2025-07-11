BM, PKK'nın Silah Bırakmasını Memnuniyetle Karşıladı

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Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve bunun bölgedeki barış için atılmış önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, "Anlaşmanın hayata geçirilmesinin, en azından (terör örgütü PKK'nın silah bırakması) ilk adımının atılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Bu gelişmenin bölgedeki kalıcı barışa yönelik daha fazla adım atılmasını teşvik edeceğini umduklarını vurgulayan Dujarric, "İstenmesi halinde bu sürece her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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