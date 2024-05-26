BM, Papua Yeni Gine'ye Destek Sağlayacak
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toprak kaymasından etkilenen Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını açıkladı. Guterres, halka dayanışma mesajı gönderirken, BM'nin destek için ekiplerini hazırladığını belirtti.
NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, toprak kaymasından etkilenen Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını ifade etti.
Guterres, X sosyal medya hesabından, yüzlerce kişinin can kaybına neden olan toprak kayması nedeniyle Papua Yeni Gine halkına dayanışma mesajı gönderdi.
BM'nin destek için ekiplerini hazırladığını belirten Guterres, hükümetin çabalarına yardım sağlanacağını kaydetti.
BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirmişti.