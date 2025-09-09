BM, Pakistan'daki Sel Felaketine 5 Milyon Dolar Yardım Gönderecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Pakistan'ın büyük bölümünde etkisini sürdüren sel felaketine müdahale çabalarına destek olarak BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 5 milyon ABD doları ayırdığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, pazartesi günü yaptığı açıklamada yardım çerçevesinde nakit transferleri, sağlık, su ve sanitasyon, barınma ve gıda gibi acil ihtiyaçların destekleneceğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, birçok köyün hala su altında olduğunu, bazı köylerde su derinliğinin 10 metreye ulaştığını bildirdi. Bu durumun insani yardımların bölgeye ulaştırılıp kullanılmasında gecikmelere yol açtığını kaydeden BM ajansı, öncelikli ihtiyaçlar arasında su, sanitasyon ve hijyen, sağlık, barınma ve gıdanın yer aldığına dikkat çekti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun bildirdiğine göre 26 Haziran'da muson mevsiminin başlamasından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve seller ülke genelinde en az 905 kişinin hayatını kaybetmesine, 1.044 kişinin de yaralanmasına neden oldu.