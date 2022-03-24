BM Özel Temsilcisi, Ürdün'de Yemenli taraflarla istişarelerin üçüncü haftasını tamamladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli taraflarla sürdürdüğü istişarelerin üçüncü haftasını tamamladığını duyurdu.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Yemen Özel Temsilcisi, bu istişareler çerçevesinde Yemen'den Er-Reşad Birliği Partisi, Ulusal Direniş Siyasi Bürosu, Güney Ulusal Koalisyonu ve Et-Tihami Barışçıl Hareketi ve Güney Devrim Hareketi Yüksek Konseyi dahil olmak üzere çeşitli siyasi grup ve partilerin temsilcileriyle görüştü.

İnsani ve ekonomik konuları tüm Yemenlilerin acılarını hafifletmeye yardımcı olacak şekilde ele almanın gerekliliğinin yanı sıra gelecekteki herhangi bir siyasi sürecin başarısı için bölgesel ve uluslararası desteğin önemine odaklanılan görüşmelerde, ülke çapında ateşkesin sağlanması ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Amman'da Yemenli taraflarla sürdürdüğü ikili istişarelerin üçüncü haftasını bugün tamamlayan Grundberg'in, nisan ayında da Yemenli partiler ve diğer taraflarla istişarelerine devam edeceği kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve Ürdün'deki istişareler

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Amman'da Yemenli parti temsilcilerinin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağını duyurmuştu.

Görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği, Yemenlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gençler dahil toplumdaki geniş kitlelerle iletişim için çaba sarf edileceği belirtilmişti.

ABD'nin Sana Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.