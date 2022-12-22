BM Özel Temsilcisi Suriye'deki Endişe Verici Dinamikleri Değiştirmek İçin Çaba Gösterilmesi Çağrısında Bulundu

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Çarşamba günü, Suriye'deki endişe verici dinamikleri değiştirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, devam eden silahlı çatışma ve askeri tırmanışın tehlikeleri ile birlikte iç açıcı olmayan insani ve ekonomik durum göz önüne alındığında, yıkıcı bir bozulma potansiyelinin büyük ölçüde gerçek olduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): GEIR PEDERSEN, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi:

"Suriyeliler, ülke içinde ve dışında, hem hükümetin kontrolündeki bölgelerde hem de hükümetin kontrolü dışındaki bölgelerde, durumun en vahim olmaya devam ettiği yerlerde, özellikle de yerinden edilmiş kişiler için kurulan kamplarda, giderek derinleşen bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya. On yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ve çatışmanın, yolsuzluk ve kötü yönetimin, Lübnan mali krizinin, Kovid'in, yaptırımların ve hatta Ukrayna'daki savaşın etkilerinin sonucu olan bir durumla başa çıkmaya çalışıyoruz."

Pedersen, BM değerlendirmelerine göre, anne ve babaların çocukları doysun diye öğün atladığını; elektrik ve akaryakıtın daha da bulunmaz hale geldiğini; kesintiler ve bozuk altyapı nedeniyle birçoğunun temiz suya ve sağlık hizmetine erişimlerinin giderek azaldığını ve hatta sevdikleriyle veya meslektaşlarıyla iletişim kuramadığını söyledi.

Suriye hükümeti, enerji sıkıntıları nedeniyle devlet kurumlarını günlerce kapatıyor; bazı memurlar akaryakıtları olmadığı için işe gidemiyor. Başkent Şam'da karanlık sokaklar, ışıksız evler ve az trafik, kötüleşen bir krizin somut işaretleri. Petersen, Suriye lirası yeniden rekor seviyelerde değer kaybederken ödemelerin kalın banknot desteleri halinde geldiğini söyledi.

SES 2 (İngilizce): GEIR PEDERSEN, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi:

"Bu endişe verici dinamikleri değiştirmemiz gerekiyor. Birinci öncelik gerginliği tırmandırmaktan geri durup sahada görece süküneti yeniden sağlamaktır."

BM Suriye Özel Temsilcisi, bazı kilit aktörler arasında varılan bir dizi ikili anlaşmanın ve düzenlemenin, son yıllarda şiddette görece bir azalma sağladığını ancak bu kırılgan anlaşmaların ve düzenlemelerin, ülke çapında kapsamlı bir ateşkes anlamına gelmediğini kaydetti. Pedersen, şiddetin devam ettiğini, söz konusu anlaşmalar ve düzenlemeleri yerleştirmek için gösterilen dikkatli çalışmaların bir anda sonuçsuz kalabileceğini söyledi.

SES 3 (İngilizce): GEIR PEDERSEN, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi

"Herhangi bir tırmanış, gerçekte sona ermemiş bir çatışmayı yeniden alevlendirebilir, bölgesel istikrarı tehlikeye atabilir ve terörizmin güç kazanacağı koşulları yaratabilir. Bir kez daha, bedelini siviller ödeyecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BM Genel Merkezi'nden bildiriyor. (XHTV)