BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen krizinin çözümü için Yemenli ve uluslararası yetkililerle görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Yemen'de barışçıl yollarla çözüme ulaşılması için Yemenli ve uluslararası yetkililerle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Yemen'de barışçıl yollarla çözüme ulaşılması için Yemenli ve uluslararası yetkililerle görüştü.

BM Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, Grundberg'in Riyad ziyaretinde Yemen krizinde barışçıl bir çözüme ulaşılmasının yolları hakkında çok sayıda görüşme yaptığı belirtildi.

Grundberg'in Suudi Arabistan'ın Yemen büyükelçisi Muhammed el-Cabir ve Yemen Başkanlık Konseyi Lideri Abdullah el-Alimi'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi beş ülkenin Yemen büyükelçileriyle bir araya geldiği aktarıldı.

Grundberg'in görüşmelerinde Yemen'deki son gelişmeler ile ülkede barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılması için gösterilen çabaların artırılması ihtiyacı üzerinde odaklanıldığı kaydedildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg dün yaptığı açıklamada, Yemen'de "halkın yararı için" hükümet ve İran destekli Husilerin, bazı konularda taviz vererek, anlaşmalarını istemişti.

Grundberg, Yemen'e yaptığı ziyaret kapsamında 2 Mayıs'ta Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle, ardından 3 Mayıs'ta geçici başkent Aden'de Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ile görüşmüştü.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.