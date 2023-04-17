BM Özel Temsilcisi Grundberg Yemen'deki krizin çözümü için iyimser Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki krizin sona ermesi için ciddi bir fırsat olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki krizin sona ermesi için ciddi bir fırsat olduğunu belirtti.

Grundberg, BM Güvenlik Konseyinde, Yemen'de yaşanan gelişmelerini ele alan bir brifing verdi.

Grundberg, "İyimser olmak için nedenler var. 8 yıldır devam eden bu krizin sonlanması için daha önce bu kadar ciddi bir fırsata tanıklık etmediğimizi düşünüyorum. Ancak taraflar, barış için daha cesur adımlar atmadığı sürece bu iyi gidişat değişebilir." dedi.

Yemen Özel Temsilcisi, ülkede ekonomik ve insani durumun iyileştirilmesi için BM gözetiminde siyasi sürecin yeniden canlandırılması ve kalıcı ateşkese varılması için atılacak adımları belirlemek üzere Yemenli taraflarla çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

Grundberg, Yemen'de yeni bir anlaşmanın, tarafların iyi niyetli bir şekilde bir araya gelme ve müzakere etme taahhüdünü içermesi gerektiğini ifade etti.

Yemenlilerin bir araya getirilmesi ve ülkedeki krizin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için birden fazla yol üzerinde çalıştıklarını aktaran Grundberg, geçen günlerde 900'e yakın esirin serbest kalmasının pek çok Yemenliyi, akrabalarının yakında serbest kalacağı yönünde umutlandırdığını dile getirdi.

BM yetkilisi, tutuklu ve esirlerin serbest kalmasının, bir kez daha müzakerelerin gücünü gösterdiğini ifade etti.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

BM gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlayan Yemen hükümeti ile Husiler, müzakereler sonucu, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Esir takası, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, dün yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla 3 gün devam eden esir değişiminde iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.