BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'de çözüm için bölgesel desteğin önemini vurguladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de uzun yıllardır boğucu bir şekilde devam eden çatışmaları "sürdürülebilir bir şekilde" çözmek için BM'nin arabuluculuk çabalarına bölgesel desteğin önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de uzun yıllardır boğucu bir şekilde devam eden çatışmaları "sürdürülebilir bir şekilde" çözmek için BM'nin arabuluculuk çabalarına bölgesel desteğin önemine vurgu yaptı.

Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, BM Özel Temsilcisi, Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Muharrami ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Grundberg, Muharrami ile "BM'nin arabuluculuk çabalarını değerlendirerek, Yemen'de siyasi sürecin kapsayıcı bir şekilde genişletilmesi ve ülkedeki krize kapsamlı bir çözüm için fikir birliği oluşturulmasının yollarını" görüştü.

BM Özel Temsilcisi Grundberg ayrıca, yine Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife el-Mirar ile de görüşme gerçekleştirdi.

Grundberg, yaptığı görüşmelerde, "Yemen'de sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşmak için BM tarafından üstlenilen arabuluculuk çabalarına bölgesel desteğin önemini" vurguladı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Yemenli yetkili Muharrami, Grundberg ile görüşmesinde İran destekli Husileri "barış konusunda ciddiyetsiz" davranmakla itham etmişti.

Husiler tarafından bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen konusunda temaslarda bulunmak üzere dün Abu Dabi'ye gitmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.