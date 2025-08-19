BM: Orta Doğu'da 584 İnsani Yardım Çalışanı Öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da Ağustos 2023'ten bu yana 584 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.

İşgal altındaki Filistin toprakları, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki BM insani yardım koordinatörleri, 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Geçen yıl Dünya İnsani Yardım Günü'nde Orta Doğu'da nüfuza sahip güçlerden, insani yardım alanında görev yapanlara yönelik saldırıların önüne geçilmesini talep ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, üzerinden bir yıl geçtiği halde yanıt bulamadıkları taleplerini sürdürdükleri ifade edildi.

Ağustos 2024'ten bu yana işgal altındaki Filistin toprakları, Yemen, Suriye ve Lübnan'da insani yardım alanında görev yapan 446 kişinin öldürüldüğü, yaralandığı ve tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Ağustos 2023'ten bu yana insani yardım alanında çalışan kurban sayısı 841'e çıkmış oldu. Bunlardan 584'ü öldürüldü, 215'i yaralandı, 38'i gözaltına alındı ve 4'ü de kaçırıldı."

Orta Doğu bölgesinde insani yardım çalışanlarının benzeri görülmemiş saldırı ve ihlallere maruz kaldıklarına işaret edilen açıklamada, dünyanın bu dönemde hem insani yardım çalışanlarını hem de onların bu bölgede korumaya çalıştıkları toplulukları yüzüstü bıraktığı ifade edildi.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların artık geleneksel sınırları aştığı ve bu saldırıların küresel sistemi, uluslararası insani hukuku ve ortak insanlık değerlerini tehdit eder hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu ihlallere ilişkin konuşmak bile riskli hale geldi. Bu durum, insani operasyonların güvenliğini ve sivillere ulaşma çalışmalarımızı engelleyebiliyor." denildi.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik ihlaller karşısında adaletin sağlanamadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun başka tarafları benzer ihlallere teşvik ettiği uyarısında bulunuldu.