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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü İsrail'in Filistinli Kampına Saldırısını Kınadı

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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırısını kınayarak, sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırısını kınayarak, sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Wennesland, X sosyal medya hesabından, İsrail'in dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Refah'taki saldırısında yerinden edilen insanların çadırlarının vurulduğunu belirten Wennesland, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 35'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve düzinelercesinin de yaralandığı saldırıyı kınadığını kaydetti.

Wennesland, "İnsanların sığındığı bir bölgede bu kadar çok kadın ve çocuğun ölmesi nedeniyle derinden üzüldüm." ifadelerine yer verdi.

İsrailli yetkilileri saldırıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağıran Wennesland, "sorumlulardan hesap sorulması ve sivillerin daha iyi korunması için acil adımlar atılmasını" talep etti.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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