BM, Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin durumundan endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin karşılaştığı tehlikeli durumdan endişe duyduğunu ifade ederek bu kişilerin hızlı bir şekilde kurtarılması ve güvenli yere aktarılması için ortak hareket...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin karşılaştığı tehlikeli durumdan endişe duyduğunu ifade ederek bu kişilerin hızlı bir şekilde kurtarılması ve güvenli yere aktarılması için ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan ve hayatlarını riske atan insan sayısında ciddi artış yaşandığına değindi.

"Şu anda kararsız davranmayı veya kimin sorumlu olduğuna dair tartışmaları göze alacak durumda değiliz." ifadesini kullanan Türk, birçok insanın hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

Türk, ülkeleri, daha düzenli göç kanalları açmaya, sorumluluk paylaşımını artırmaya, denizlerde kurtarılan tüm insanların güvenli ve zamanında karaya çıkarılmasına yönelik düzenlemeleri sağlamaya ve göçle ilgili politikalarındaki uygulamalarında bağımsız davranmaya davet etti.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 7 Nisan'dan bu yana yaklaşık 2 bin düzensiz göçmeni kurtarmasını takdir eden Türk, 400 kadar düzensiz göçmenin hala denizde yardım beklediğini kaydetti.

Volker Türk, geçen hafta sonunda Tunus açıklarında iki teknenin batması sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin hala kayıp olduğunu anımsatarak, "Şimdi hareket halindeki tüm kişilerin insan haklarının korunmasını güvence altına almak için İtalya ile dayanışma ve güçlendirilmiş işbirliği zamanıdır." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın 11 Nisan'da düzensiz göçle ilgili durumu yönetmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeye karar verdiğini hatırlatan Türk, OHAL kapsamındaki politikaların, İtalya'nın insan hakları yükümlülükleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti.

Türk, İtalya hükümetine, bu yılın başlarında kabul edilen, sivil arama ve kurtarma operasyonlarını kısıtlayan sert tedbirler içeren yasadan vazgeçmesi ve hayat kurtarma yardımı sağlanmasına karışanları suçlu saymaktan kaçınması için ricada bulundu.

Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin karşılaştığı tehlikeli durumdan endişe duyduğunu kaydeden Türk, bu kişilerin hızlı bir şekilde kurtarılması ve güvenli yere aktarılarak onurlu, etkili ve kapsamlı şekilde işlemlerinin yapılması için ortak çaba çağrısında bulundu.

2014'ten bu yana 26 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

BM Yüksek Komiseri Türk, göç yönetimi konusunda AB üyesi devletlere "koordinasyon sağlama" çağrısında bulundu.

BM verilerine göre, 2014'ten bu yana 26 binden fazla kişi Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti veya kayboldu.

Bu kişilerinin büyük çoğunluğunun, "dünyanın en ölümcül göç yollarından biri" olarak belirtilen Orta Akdeniz rotasında olduğu bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, geçen hafta sonu 3 bin düzensiz göçmenin ulaştığı İtalya'ya bu yıl gelen göçmen sayısı, 31 bin 357'ye yükseldi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlilerinin yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.