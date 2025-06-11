BM Okyanus Konferansı'nda Plastik Kirliliği İçin Uluslararası Anlaşma Çağrısı

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Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda 95 ülke, plastik kirliliği ile mücadelede bağlayıcı bir uluslararası anlaşma yapılması için çağrıda bulundu. Konferans, iklim değişikliği ve deniz kirliliği gibi konuları ele alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 3. Okyanus Konferansı (UNOC3) kapsamında bazı ülkeler, plastik kirliliğiyle mücadelede bağlayıcı uluslararası anlaşma çağrısında bulundu.

Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olan Nice kentinde, 120'den fazla ülkenin devlet başkanları veya üst düzey temsilcilerinin katılımıyla BM Okyanus Konferansı düzenleniyor.

Kosta Rika ve Fransa'nın eş başkanlığında, sivil toplum kuruluşlarından bilim çevrelerine binlerce katılımcıyla yapılan konferansta, okyanuslar için de önemli tehdit oluşturan plastik kirliliğiyle mücadele konusunda adım atıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, konferansa katılan bazı ülkeler, plastik kirliliğine karşı bağlayıcı bir uluslararası anlaşma yapılmasını istedi.

Plastik kirliliğinin insan sağlığı ve çevre açısından yıkıcı sonuçları olduğu vurgulanan açıklamada, her yıl yaklaşık 460 bin ton plastik üretildiği ve önlem alınmaması halinde sayının 2060'a kadar 3'e katlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, plastik kirliliğiyle mücadele edilmesini ve bağlayıcı adımlar atılmasını isteyen 95 ülkenin "Nice Çağrısı"na imza attığı belirtildi.

Nice kentinde 13 Haziran'a kadar sürecek konferansta, iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı avlanma, yasa dışı balıkçılık gibi çok sayıda tehditle karşı karşıya bulunan okyanusların korunmasını sürdürülebilir kılmak için yapılacak faaliyetler ele alınıyor.

BM Okyanus Konferansı'nın ilki 2017'de İsveç ve Fiji'nin eş başkanlığında New York'ta, ikincisi ise 2022'de Portekiz ve Kenya'nın öncülüğünde Lizbon'da yapılmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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