BM Nüfus Fonu, Afrika Boynuzu'ndaki Kadınları ve Kız Çocuklarını Korumak İçin 100 Milyon ABD Dolarının Üzerinde Talepte Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Çarşamba günü, Afrika Boynuzu'nda kadın ve kız çocuklarına yönelik hayat kurtaran üreme sağlığı ve koruma hizmetlerini artırmak için 113,7 milyon ABD doları tutarında bir bağış toplanması için çağrı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Çarşamba günü, Afrika Boynuzu'nda kadın ve kız çocuklarına yönelik hayat kurtaran üreme sağlığı ve koruma hizmetlerini artırmak için 113,7 milyon ABD doları tutarında bir bağış toplanması için çağrı yaptı.

Dünyada cinsel ve üreme sağlığı konusunda çalışmalar yapan kuruma göre, bölgede benzeri görülmemiş bir kuraklık nedeniyle, 36 milyondan fazla insan acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Ajans, çatışmalar, çekirge istilası ve Kovid-19 salgınının devam eden etkilerinin, aşırı hava koşullarının etkilerini kötüleştirerek milyonları açlığın eşiğine getirdiğini söyledi.

UNFPA bir basın açıklaması yaparak, "Krizin yükünü tüm topluluklar çekiyor, ancak çoğu zaman olduğu gibi, kadınlar ve kız çocukları kabul edilemeyecek kadar yüksek bir bedel ödüyor" dedi.

BM Nüfus Fonu İcra Direktörü Natalia Kanem, "Afrika Boynuzu'nda gıda güvenliği durumu kötüleşmeye devam ederken, kadınlar ve kız çocukları açlık ve sağlık ile hak ve güvenliklerine yönelik diğer ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor" dedi.

Kanem, "UNFPA'nın önceliği, kadınların ve kız çocuklarının hayatta kalması ve esenliği için kritik önem taşıyan hayat kurtarıcı üreme sağlığı ve koruma hizmetlerine erişimi güvence altına almak" diye ekledi.

Ajansa göre, susuzluk ve açlık nedeniyle 1,7 milyondan fazla insan yiyecek, su ve temel hizmetler aramak için evlerinden oldu ve bunların çoğu, kuraklıktan kaçmak için günlerce ve haftalarca yürüyen annelerden oluşuyor.

UNFPA, "Yerinden edilen kadınların yürüyerek yaptıkları tehlikeli yolculuklar, derme çatma sığınaklar ve su taşımak için daha uzun mesafeler kat etmeleri, onların cinsel şiddet, sömürü ve istismara karşı savunmasızlığını artırıyor" diyerek, kızların okulu bırakması, kadın sünneti ve çocuk evlilikleri gibi yaygın durumlar nedeniyle kadınların zaten zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede 892.000'den fazla hamile kadının önümüzdeki üç ay içinde doğum yapacağına dikkat çeken ajans, hamile ve emziren kadınlar arasında akut yetersiz beslenme sorunu bulunduğunu ve bu durumun kadınlarda ölümcül olmasa bile ciddi gebelik komplikasyonları riskini artırdığını vurguladı.

Kanem, "Mevcut krizin bölgedeki kadınlar ve kız çocukları üzerinde geniş kapsamlı etkileri var" dedi ve ekledi: "Binlerce hayatı kurtarmak ve kadınlara ve kız çocuklarına acilen ihtiyaç duydukları temel desteği ve daha iyi bir gelecek inşa etme şansını sağlamak için şimdi harekete geçmeliyiz."

UNFPA, yaptığı çağrı dahilinde, gezici ve sabit sağlık klinikleri kurmayı ve yerinden edilenlerin yerleştirildikleri bölgelerdekiler de dahil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına üreme sağlığı hizmetleri götürmek için toplum erişimini artırmayı ve kadınların ve kızların ihtiyaçlarının en fazla olduğu yerlerdeki sabit ve gezici kliniklere eğitimli ebeler yerleştirmeyi planlıyor.