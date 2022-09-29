BM'nin yeni Libya Özel Temsilcisi Bathily, resmi olarak göreve başladı Güncel Haberler Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Senegalli diplomat Abdoulaye Bathily'in, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ), Senegalli diplomat Abdoulaye Bathily'in, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını duyurdu. UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, 25 Eylül itibarıyla göreve başlayan Bathily'in çalışmalarını Libya'dan yürüteceği ifade edildi. Bathily'in ekim ayı başında Libya'ya geçmeden önce New York'ta BM'nin üst düzey yetkilileri ve BM üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir dizi görüşme yapacağı belirtildi. Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bathily'in göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bathily'in, ilk Afrikalı Libya Özel Temsilcisi olduğuna vurgu yapan Sunni, New York'ta kendisiyle bir araya gelmeyi istediğini dile getirdi. BM, eylül ayı başında Bathily'in, Slovak diplomat Jan Kubis'in yerine UNSMIL Başkanı ve Libya Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Gülşen Topçu Birleşmiş Milletler UNSMIL Eylül Libya Güncel Haberler

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